16 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Спортинг» Хихон и «Валенсия». Начало встречи — 23:00 мск.

«Спортинг» Хихон

Турнирное положение: «Спортинг» Хихон уже прошел две стадии Кубка Испании, в которых на выезде был сильнее «Мирандеса» (2:0) и «Саудаль Депортиво» (1:0).

Команда по итогам 18-ти туров Ла Лиги 2 занимает седьмую строчку с отставанием в один балл от зоны плей-офф за попадание в элиту, а также в пять пунктов от прямого выхода в элиту.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 18-го тура Ла Лиги 2 астурийцы на своей арене одержали победу над «Гранадой» (1:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив также набрал максимум очков, когда теперь в чужих стенах обыграл «Реал Сосьедад B» (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в трех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Спортинг» Хихон выиграл.

Это говорит о неплохих шансах зацепиться за выход в 1/8 финала, особенно на своем поле, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе.

Три гола команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Валенсия», как и соперник, прошла две стадии Кубка Испании, в которых на выезде была сильнее «Картахены» (2:1) и «Марасены» (5:0).

Команда по итогам 16-ти туров элитного дивизиона страны занимает безопасную 17-ю строчку, только по дополнительным показателям опережая зону вылета (18-20-е места).

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства левантийцы на чужом поле потерпели поражение от «Атлетико» с результатом 1:2.

Перед этим в поединке 15-го тура испанской Ла Лиги коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах разошелся мировой с «Севильей» (1:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Валенсия» проиграла лишь раз при четырех ничьих и одной победе.

Это говорит о не лучших шансах гостей на победу в основное время, но в то же время позволяет рассчитывать на итоговый успех, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть перевес в классе над соперником.

Семь голов команды в Кубке Испании текущего сезона забивали разные игроки.

Статистика для ставок

в шести последних матчах «Спортинга» забивали меньше 2,5 голов

в трех последних матчах «Спортинг» выиграл

в четырех последних матчах «Валенсии» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается 1.95. Ничья — в 3.60, победа «Спортинга» — в 5.90.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.85.

Прогноз: в шести последних матчах хозяев забивали меньше 2,5 голов. Так было и в их пяти последних домашних поединках.

Между тем, в четырех из шести последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

1.85 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.85 на матч «Спортинг» Хихон — «Валенсия» принесёт прибыль 850₽, общая выплата — 1850₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 1.85.

Прогноз: более рискованный прогноз, что гости выиграют, ведь они превосходят соперника в классе.

1.95 «Валенсия» победит Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.95 на матч «Спортинг» Хихон — «Валенсия» позволит вывести на карту выигрыш 950₽, общая выплата — 1950₽

Ставка: «Валенсия» победит за 1.95