Московский «Локомотив» сделал предложение 24-летнему защитнику Лукасу Фассону о продлении сотрудничества на три года. Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Лукас Фассон globallookpress.com

Текущий договор бразильца истекает летом 2026-го, и клуб не хочет терять исполнителя. Фассон играет за железнодорожников с лета 2022 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе».

В сезоне 2025/26 Фассон провел 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи. «Локомотив» занимает третье место в РПЛ с 36 очками после 18 туров, отставая от лидера — «Краснодара» — на четыре балла.