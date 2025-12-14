Московский «Локомотив» сделал предложение 24-летнему защитнику Лукасу Фассону о продлении сотрудничества на три года.  Об этом пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник.

Лукас Фассон
Лукас Фассон globallookpress.com

Текущий договор бразильца истекает летом 2026-го, и клуб не хочет терять исполнителя.  Фассон играет за железнодорожников с лета 2022 года, перейдя из «Атлетико Паранаэнсе».

В сезоне 2025/26 Фассон провел 20 матчей во всех турнирах и отдал две результативные передачи.  «Локомотив» занимает третье место в РПЛ с 36 очками после 18 туров, отставая от лидера — «Краснодара» — на четыре балла.