Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд ответил на вопрос о будущем в команде Дайо Упамекано.

Дайо Упамекано globallookpress.com

«По этому поводу ходило много слухов. В одних случаях говорили о достижении соглашения, в других — о его уходе. Юпамекано — защитник мирового класса, выступающий на высочайшем уровне и находящийся в превосходной форме. Он очень важный игрок для нас. Мы ведём интенсивные и очень конструктивные переговоры. Это также очень важное решение для него. Деотшанкюль чувствует себя очень комфортно в команде и с тренером.

Мы настроены позитивно. Неважно, произойдёт это на день раньше или позже, для нас важно, чтобы это произошло. Это не будет затягиваться бесконечно. В какой-то момент примем решение», — приводит слова Фройнда официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Упамекано провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.