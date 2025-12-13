После этой игры в активе «Атлетико» стало 34 очка. Команда из Мадрида занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. На счету «Валенсии» осталось 15 баллов — она идет на 16-м месте.

Открыли счет в матче хозяева усилиями Коке на 17-й минуте. Гости восстановили статус-кво на 63-й минуте, когда забил Лукас Белтран . Победу «матрасникам» принес точный удар Антуана Гризманна на 74-й минуте.

В матче 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Валенсию» со счетом 2:1.

2.14

