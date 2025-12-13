В матче 16-го тура испанской Примеры «Атлетико» переиграл «Валенсию» со счетом 2:1.
Открыли счет в матче хозяева усилиями Коке на 17-й минуте. Гости восстановили статус-кво на 63-й минуте, когда забил Лукас Белтран. Победу «матрасникам» принес точный удар Антуана Гризманна на 74-й минуте.
Результат матча
АтлетикоМадрид2:1ВаленсияВаленсия
1:0 Коке 17' 1:1 Лукас Бельтран 63' 2:1 Антуан Гризманн 74'
Атлетико: Ян Облак, Науэль Молина (Робен Ле Норман 46'), Марк Пубиль, Давид Ганцко, Маттео Руджери, Пабло Барриос (Конор Галлахер 59'), Коке, Джулиано Симеоне, Николас Гонсалес (Тьяго Альмада 59'), Александр Сёрлот, Хулиан Альварес (Антуан Гризманн 59')
Валенсия: Диего Лопес (Лукас Бельтран 55'), Хулен Агирресабала, Андре Алмейда, Тьерри Корреа, Хесус Васкес Алькальде (Ларджи Рамазани 82'), Хосе Копете, Эрай Джёмерт (Батист Сантамария 72'), Димитри Фулкье, Филип Угринич (Хави Герра 72'), Пепелу (Хосе Луис Гайя 82'), Уго Дуро
Жёлтые карточки: Марк Пубиль 33', Александр Сёрлот 42', Тьяго Альмада 90' — Уго Дуро 88'
После этой игры в активе «Атлетико» стало 34 очка. Команда из Мадрида занимает четвертое место в турнирной таблице Примеры. На счету «Валенсии» осталось 15 баллов — она идет на 16-м месте.