Экс-вратарь сборной России Владимир Габулов высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Матвей однозначно давно заслуживал возможности получить место в стартовом составе. Матвей сильнее Шевалье, которого пригласили в "ПСЖ". Думаю, что Сафонов своими действиями на футбольном поле докажет всей Франции, всей Европе, тренерскому штабу и руководителям, что он однозначно первый номер в "ПСЖ"", — цитирует Габулова 'Чемпионат'.

26-летний вратарь провел два матча за парижан в текущем сезоне и ни разу не пропустил.