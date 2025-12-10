10 декабря в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Буде-Глимт». Старт поединка в 23:00 мск.

«Боруссия» одержала 3 победы в пяти турах еврокубка. Сегодня дортмундцы могут закрепиться в зоне плей-офф, поэтому будут играть на победу.

Соперник «шмелям» выпал не самый сложный. У норвежского коллектива в ЛЧ не клеится — 3 поражения и 2 ничьи. С 2 очками на счету «Буде-Глимт» пока не может рассчитывать на значительный подъем по турнирной таблице.

«Боруссия» в хорошей форме. У нее одна из лучших атак в турнире. Позволит ли это добиться ей нужного результата?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Букмекеры: 1.38 на победу «Боруссии» 6.05 на ничью, 6.95 на победу «Буде-Глимт».

Искусственный интеллект считает, что «Буде» одержит первую победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

