10 декабря в Дортмунде на «Сигнал Идуна Парк» состоится матч 6-го тура Лиги чемпионов, в котором дортмундская «Боруссия» примет «Буде-Глимт». Старт поединка в 23:00 мск.
«Боруссия» одержала 3 победы в пяти турах еврокубка. Сегодня дортмундцы могут закрепиться в зоне плей-офф, поэтому будут играть на победу.
Соперник «шмелям» выпал не самый сложный. У норвежского коллектива в ЛЧ не клеится — 3 поражения и 2 ничьи. С 2 очками на счету «Буде-Глимт» пока не может рассчитывать на значительный подъем по турнирной таблице.
«Боруссия» в хорошей форме. У нее одна из лучших атак в турнире. Позволит ли это добиться ей нужного результата?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.25.
- Букмекеры: 1.38 на победу «Боруссии» 6.05 на ничью, 6.95 на победу «Буде-Глимт».
- Искусственный интеллект считает, что «Буде» одержит первую победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Боруссия» Д — «Буде-Глимт» смотрите на LiveCup.Run.
