Защитник «Реала» Давид Алаба покинет команду по окончанию сезона, сообщает Фабрицио Романо.

Давид Алаба globallookpress.com

По информации источника, стороны договорились о том, что контракт, истекающий летом 2026 года, не будет продлен. Ранее Алаба выражал желание остаться в столице Испании.

Сообщается, что футболистом интересуются клубы из Саудовской Аравии.

Алаба перешел в «Реал» летом 2021 года. За этот период австриец принял участие в 116 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и девятью результативными передачами.