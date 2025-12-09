Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о критике нападающего команды Мохамеда Салаха в свой адрес.

Арне Слот — главный тренер «Ливерпуля» globallookpress.com

Напомним, что египтянин раскритиковал главного тренера «мерсисайдцев» Арне Слота и пожаловался на свое положение в команде.

«Мне предстоит разобраться, что он имеет в виду, почему он это говорит и кому это адресовано. Обычно я спокоен и вежлив, но это не делает меня слабым. Если игрок даёт комментарий относительно многих вещей, то клуб должен реагировать. Как можете убедиться, его здесь нет», — приводит слова Слота BBC.

Ранее стало известно, что Мохамед Салах не примет участие в предстоящем матче общего этапа Лиги чемпионов против «Интера».