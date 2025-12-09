Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался о том, что вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах не сыграет против его команды в матче Лиги чемпионов.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Салах важен на мировом уровне, но нас эти проблемы не волнуют. Это не моя проблема.

Знаю, что у них есть игроки, которые могут его заменить, и поэтому "Ливерпуль" будет поддерживать высокий уровень, как и всегда на протяжении всей своей истории.

Мы говорим о командах, а не об отдельных футболистах. Поэтому мы должны беспокоиться о том, что делает команда в целом, а не об отдельных игроках. У них много сильных сторон», — приводит слова Киву Goal.

Ранее была информация, что клуб принял решение исключить из состава египтянина после его скандальных слов о своей роли в команде, а также критике главного тренера Арне Слота, сказанных по завершении матча 15-го тура АПЛ с «Лидсом» (3:3).

Матч «Интер» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 9 декабря. Начало — в 23:00 мск.