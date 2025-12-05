Нападающий «Ванкувер Уайткэпс» Томас Мюллер рассказал о значении предстоящего финала Кубка МЛС для своей карьеры. В решающем матче канадский клуб встретится с американским «Интер Майами».

Томас Мюллер globallookpress.com

«Сейчас я считаю его главным, потому что это единственный финал, о котором мы говорим. Он неизбежен. Сейчас для меня этот финал — самое важное событие в жизни. Отличная фраза, да? » — приводит слова Мюллера Mundo Deportivo.

Если «Ванкувер» одержит победу, Мюллер станет первым игроком, выигравшим и чемпионат мира, и Кубок МЛС. В случае успеха «Интер Майами» этим достижением смогут похвастаться такие звезды, как Лионель Месси, Родриго Де Пауль и Серхио Бускетс.

Ранее в сезоне команды встречались в Кубке чемпионов КОНКАКАФ, где канадцы выиграли оба матча со счетом 2:0 и 1:3.