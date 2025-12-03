Известный отечественный тренер Юрий Семин отреагировал на информацию о возможном переходе капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Юрий Семин globallookpress.com

«Это часть футбола, так же как и часть жизни, в которой люди меняют места. Не профессию, а места. В своё время "Локомотив" брал у ЦСКА двух игроков. Сегодня ЦСКА взял игрока у "Локомотива". Я не вижу тут ничего неожиданного. Это решение самого футболиста. Время покажет, будет ли это лучше или хуже для клуба или Баринова», — приводит слова Семина «Чемпионат».

Ранее была информация, 29-летний опорник станет игроком ЦСКА зимой за денежную компенсацию или перейдет в качестве свободного агента по окончании сезона.