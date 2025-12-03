Вингер московского «Спартака» Тео Бонгонда примет участие в Кубке африканских наций в составе сборной Конго.

Тео Бонгонда globallookpress.com

30-летний хавбек попала в официальную заявку своей команды. Также в ней из известных футболистов присутствуют защитник «Вест Хэм Юнайтед» Аарон Ван-Биссака и нападающий «Бетиса» Седрик Бакамбу.

Заявка сборной Конго Сайт федерации ДР Конго

Кубок африканских наций — 2025 пройдет в Марокко с 21 декабря 2025 года по 18 января 2026 года. На групповом этапе Конго сразится с Бенином (23 декабря), Сенегалом (27 декабря) и Ботсваной (30 декабря).