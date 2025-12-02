Спортивный директор ЦСКА Евгений Шевелев сообщил, что в клубе полностью довольны работой главного тренера Фабио Челестини и готовы предложить ему новое соглашение на улучшенных условиях.

Фабио Челестини globallookpress.com

«На данный момент мы нашли своего тренера.  Это то, о чем разговаривали с каждым главным тренером ЦСКА за последние три года: и с Федотовым, и с Николичем, и с Челестини.  ЦСКА — это преемственность и традиции.  Здесь нужен эпохальный тренер, который пришел надолго.  Это показывает история ЦСКА.

И для нас сейчас очевидно, что мы с Фабио подходим друг другу, как клуб и тренер: по духу, по целям, по футболу, в который мы играем.  Поэтому, почему нет?  Если есть возможность, давайте сделаем это сейчас.  Зачем оттягивать?, — сказал Шевелев в программе "Футбол России".

50-летний Челестини возглавил ЦСКА перед началом этого сезона и имеет контракт до 2027 года.  Сейчас армейцы занимают третье место в таблице РПЛ с 36 очками.