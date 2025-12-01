Уругвайский нападающий Тьяго Весино﻿ покидает «Пари Нижний Новгород»﻿. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

«Тьяго Весино покидает "Пари НН". Арендное соглашение уругвайского форварда подошло к концу — Тьяго завершает выступление за наш клуб. Благодарим Тьяго за его профессионализм, энергичность и вклад в команду»,﻿ — говорится в заявлении пресс-службы.

За время аренды Весино провел 22 матча и забил два гола в составе нижегородцев.​ «Пари Нижний Новгород» занимает 15-ю строчку в РПЛ, набрав 11 очков.