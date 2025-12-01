Уругвайский нападающий Тьяго Весино покидает «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
«Тьяго Весино покидает "Пари НН". Арендное соглашение уругвайского форварда подошло к концу — Тьяго завершает выступление за наш клуб. Благодарим Тьяго за его профессионализм, энергичность и вклад в команду», — говорится в заявлении пресс-службы.
За время аренды Весино провел 22 матча и забил два гола в составе нижегородцев. «Пари Нижний Новгород» занимает 15-ю строчку в РПЛ, набрав 11 очков.