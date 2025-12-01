Футбольный клуб «Иртыш» сообщил в своём телеграм-канале, что бывший игрок «Спартака», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычёв покинул должность президента, которую занимал с января 2024 года.

Дмитрий Сычёв globallookpress.com

«Благодарю всех болельщиков за поддержку клуба и веру в команду, за добрые пожелания и конструктивные предложения.

Для меня это был важный период в жизни. Я родился в Омске и делал здесь первые шаги в футболе. И работа в "Иртыше" для меня была очень важным и ответственным делом, которому я отдавал много сил и времени.

Надеюсь, что дальше у "Иртыша" всё будет только лучше. Желаю успехов клубу и ещё раз благодарю всех болельщиков! » — цитирует пресс-служба клуба обращение Сычева.

«Иртыш» выступает в Леон Первой лиге А. Имя нового президента клуба пока не раскрывается.