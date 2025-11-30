«Вильярреал» одолел «Реал Сосьедад» (3:2) в матче 14-го тура испанской Примеры.

Фрагмент матча globallookpress.com

В составе хозяев голы записали на свой счет Карлос Солер на 60-й минуте и Андер Барренечеа на 87-й минуте.

У «Вияльярреала» дублем отметился Альберто Молейро, отличившись на 57-й и 90+5-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Айосе Перес на 31-й минуте.

Статистика матча 1 Удары в створ 1 3 Удары мимо 5 39 Владение мячом 61 1 Угловые удары 1 0 Офсайды 1 8 Фолы 9

После этого матча «Вильярреал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 32 очками в активе. «Реал Сосьедад» — на 9-й позиции (16).