Известный российский тренер Александр Тарханов считает, что «Спартак» подойдет в ранге фаворита к игре 17-го тура РПЛ с «Балтикой».

Александр Тарханов globallookpress.com

«Сейчас у "Спартака" настроение лучше, конечно. Произошла смена тренера, две игры выиграли. Настрой у "красно‑белых" будет хороший. "Балтика", конечно, неприятная команда, которая хорошо обороняются, контратакуют. Но "Спартак" все равно фаворит в этом матче», — сказал Тарханов «Матч ТВ».

Матч пройдет 29 ноября в Калининграде. Сейчас «Балтика» идет на пятом месте в таблице РПЛ с 29 очками, а «Спартак» (28) располагается строчкой ниже.