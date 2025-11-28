Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча 17-го тура РПЛ с «Рубином», который состоится 30 ноября.

Сергей Семак globallookpress.com

«В принципе, у них достаточно стабильный состав. Если и меняются конкретные люди, то сама система очень редко меняется — только незначительно. Посмотрим, у нас тоже большие изменения были с точки зрения состава, тем не менее, мы сыграли хорошо. И как всегда нас ждет интересный матч»﻿, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера — «Краснодара» — всего на одно очко. «Рубин» расположился на седьмом месте с 23 очками.