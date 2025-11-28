«ПСЖ» уже начал подготовку к зимнему трансферному окну 2026 года, сообщает L'Équipe.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По данным источника, в клубе всерьёз рассматривают возможность полностью отказаться от зимних приобретений. Обсуждаются лишь два потенциальных ухода — Матвея Сафонова и Лукаса Бералдо. Оба игрока недовольны своим текущим положением в команде и считают, что получают слишком мало игрового времени.

После внутреннего анализа руководство пришло к выводу, что нынешний состав достаточно силён, а молодым футболистам необходимо предоставлять больше шансов. Таким образом, единственные возможные зимние трансферы могут касаться только игроков на выход.