Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим считает, что в этом сезоне его команда недосчиталась части очков.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Думаю, судя по матчам, у нас должно быть больше очков. Мы контролировали некоторые игры, владели преимуществом, но упускали его. У нас должно быть больше очков, и это разочаровывает и раздражает, особенно если говорить про матч против "Эвертона".

Мы способны играть лучше. Мы могли сыграть лучше в последнем матче. Учитывая все, что там произошло, мы должны были побеждать. Поэтому необходимость выигрывать ощущается остро. Мы знаем, что происходит вокруг клуба, когда мы не выигрываем, — сказал португальский специалист сайту манкунианцев.

В 12-м туре "МЮ" большую часть встречи с "Эвертоном" (0:1) играл в меньшинстве и умудрился проиграть, пропустив гол в неравных составах. Сейчас команда идет с 18 очками на 10-м месте в АПЛ.