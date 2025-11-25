Португальские СМИ раскрыли предполагаемые дату и место свадьбы Криштиану Роналду и Джорджины Родригес, сообщает Jornal da Madeira.

Криштиану Роналду globallookpress.com

По информации издания, звездная пара планирует пожениться летом 2026 года на Мадейре. Торжественная церемония пройдет в кафедральном соборе Фуншала — города, где родился Роналду, — после чего праздник продолжится в одном из элитных отелей острова.

Свадьба намечена на период после чемпионата мира, который состоится с 11 июня по 19 июля.

Ранее, 11 августа, Джорджина опубликовала в соцсетях фото с помолвочным кольцом. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» сделал ей предложение спустя почти десять лет отношений.