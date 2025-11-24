Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о хет-трике 27-летнего нападающего своей команды Эберечи Эзе в матче 12-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:1).

Микель Артета globallookpress.com

«Невероятно! Я смотрю на статистику: когда в последний раз кто-то делал хет-трик в дерби на севере Лондона? Много лет назад. Так что это говорит о сложности данного события. После сборной у него было два выходных дня, и он сказал: "Нет, я хочу тренироваться на следующий день". Он задавал мне вопросы о своей позиции, о темпе, обо всём этом.

Когда у игрока есть талант, футбольный ум, желание стать лучше и оказывать влияние на команду, такие вещи случаются», — приводит слова Артеты официальный сайт клуба.