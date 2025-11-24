Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо и его тренерский штаб столкнулись с проблемами во взаимоотношениях с игроками команды.﻿

Хаби Алонсо globallookpress.com

Вчера «Реал» сыграл вничью с «Эльче» (2:2) в 13-м туре Ла Лиги, доведя серию без побед до трёх матчей. Несмотря на это, «Мадрид» лидирует в таблице, опережая «Барселону» на одно очко.

Как сообщает As, руководство клуба обеспокоено отсутствием связи между футболистами и тренерским штабом, а также поведением команды во время матчей.﻿ В начале работы Алонсо команда демонстрировала больше прессинга и доминировала на поле, но после победы над «Барселоной» в октябрьском классико ситуация ухудшилась.

Матч с «Эльче» рассматривался руководством и игроками как важный тест, который должен был развеять сомнения, но был провален всеми. Второй пропущенный гол, когда игрок «Эльче» Альваро Родригес перехватил мяч в центре поля и забил в окружении пяти соперников, стал примером проблем в команде.﻿

Руководство также тревожит падение духа — игроки часто сдаются при первых проблемах на поле. От Алонсо ждут быстрых мер по улучшению ситуации в клубе.​