Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением об игре 16-го тура РПЛ между своим бывшим клубом и «Спартаком» (0:1).

«Не могу сказать, что матч меня разочаровал.  Ни в коем случае!  С первых же секунд почувствовал амбиции и красно-белых, и армейцев.  Никто не хотел уступать и играть на ничью.  Да, пожалуй, моментов и красивых комбинаций было не так много, как хотелось.  Зато чувствовался нерв, напряжение.  Единоборства, стычки.  Настоящее дерби!  От таких матчей тоже можно получать удовольствие.

Я бы не сказал, что "Спартак" сегодня был значительно сильнее.  Скорее подберу другое слово — свежее.  Думаю, смена тренера положительно повлияла на микроклимат в команде.  Хозяева вышли на поле с правильными эмоциями.  Бились друг за друга и за Вадима Романова.  Ну и впереди, пожалуй, "Спартак" был чуть острее, конкретнее, целостнее, больше создал», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА пока второй в таблице РПЛ с 33 очками, «Спартак» имеет на пять очков меньше и идет шестым.