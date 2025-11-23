Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев поделился своим мнением об игре 16-го тура РПЛ между своим бывшим клубом и «Спартаком» (0:1).

Валерий Газзаев globallookpress.com

«Не могу сказать, что матч меня разочаровал. Ни в коем случае! С первых же секунд почувствовал амбиции и красно-белых, и армейцев. Никто не хотел уступать и играть на ничью. Да, пожалуй, моментов и красивых комбинаций было не так много, как хотелось. Зато чувствовался нерв, напряжение. Единоборства, стычки. Настоящее дерби! От таких матчей тоже можно получать удовольствие.

Я бы не сказал, что "Спартак" сегодня был значительно сильнее. Скорее подберу другое слово — свежее. Думаю, смена тренера положительно повлияла на микроклимат в команде. Хозяева вышли на поле с правильными эмоциями. Бились друг за друга и за Вадима Романова. Ну и впереди, пожалуй, "Спартак" был чуть острее, конкретнее, целостнее, больше создал», — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА пока второй в таблице РПЛ с 33 очками, «Спартак» имеет на пять очков меньше и идет шестым.