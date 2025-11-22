Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин высказался о том, кто стал лучшим игроком национальной команды в 2025 году.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Александр Головин — лучший футболист сборной России по итогам года. Почему не другие? Просто другого выбрать нельзя», — приводит слова Аршавина ТАСС.

В текущем году полузащитник «Монако» сыграл три товарищеских матча за сборную России, забив два гола. Встреча с Чили стала для Головина 50-й в составе национальной команды. За все выступления за сборную 29-летний футболист забил восемь мячей и отдал 14 результативных передач. Дебютировал Головин в сборной России в 2015 году.