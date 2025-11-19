Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил игру сборной России в последних товарищеских матчах.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России
globallookpress.com

В ноябрьских встречах национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).

«Все будут обращать внимание на последние два матча.  Беспроигрышная серия уже подзабылась.  Последние матчи, особенно с Чили, показали, что с грамотной игрой в обороне все наши таланты ушли в тень.  Тяжело работать над этим, потому что у нас нет постоянного опыта игры с такими соперниками.

Играть всё равно приходится и подстраивать состав.  Бывают такие матчи.  Уровень соперника влияет.  Приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне.  До этого у соперников в обороне был проходной двор.  Год всё равно получился достаточно неплохим для сборной.  Радует, что всегда играли от себя.  Ждём возвращения», — сказал Шишкин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА.