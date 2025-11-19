Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин оценил игру сборной России в последних товарищеских матчах.

Валерий Карпин — главный тренер сборной России globallookpress.com

В ноябрьских встречах национальная команда сыграла вничью с Перу (1:1) и проиграла Чили (0:2).

«Все будут обращать внимание на последние два матча. Беспроигрышная серия уже подзабылась. Последние матчи, особенно с Чили, показали, что с грамотной игрой в обороне все наши таланты ушли в тень. Тяжело работать над этим, потому что у нас нет постоянного опыта игры с такими соперниками.

Играть всё равно приходится и подстраивать состав. Бывают такие матчи. Уровень соперника влияет. Приехали хорошие команды и показали сборной России, как можно играть в обороне. До этого у соперников в обороне был проходной двор. Год всё равно получился достаточно неплохим для сборной. Радует, что всегда играли от себя. Ждём возвращения», — сказал Шишкин Чемпионату.

Ранее сообщалось о том, что сборная России опустилась с 30-го на 33-е место в рейтинге ФИФА.