Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни ответил на вопрос о лучших футболистах текущего сезона АПЛ.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Семеньо. Думаю, он великолепно играет за "Борнмут" и сохранил ту форму, которая была у него в прошлом сезоне.

Также я бы назвал Бриана Мбемо. Он очень хорошо выступает за "Манчестер Юнайтед", хотя начало сезона выдалось сложным. Думаю, он действительно хорош.

Третьим я бы, пожалуй, выбрал Виктора Дьокереша. "Арсенал" несколько лет нуждался в "девятке", и вот приехал Дьокереш. Его работоспособность, решительность, умение придержать мяч — на хорошем уровне, и он забил не один гол», — отметил Руни в эфире Amazon Prime Video.

Напомним, что лидером турнирной таблицы чемпионата Англии в настоящий момент является «Арсенал».