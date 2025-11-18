Форвард «Баварии» и капитан сборной Англии Гарри Кейн записал на свой счёт 77-й и 78-й мячи за национальную команду, отличившись в матче 6-го тура отбора на ЧМ-2026 против Албании (2:0).

Гарри Кейн globallookpress.com

Согласно данным портала Squawka, Кейн теперь имеет больше голов за сборную, чем легендарный Пеле, забивший 77 мячей за Бразилию. Таким образом, англичанин поднялся на 12-е место в истории мирового футбола по числу голов за национальные команды.

Следующие в списке — Неймар и замбиец Годфри Читалу, на счету которых по 79 голов.

Абсолютным рекордсменом остаётся Криштиану Роналду, забивший 143 мяча за Португалию.