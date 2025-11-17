Сборная Италии завершила выступление в групповом этапе отбора на чемпионат мира 2026 года.  В последнем туре команда потерпела крупное поражение от Норвегии — 1:4.  Этот результат оставил «Скуадру адзурру» на втором месте в группе, из-за чего итальянцам предстоит пробиваться на мировое первенство через стыковые матчи.  Полузащитник команды Мануэль Локателли подвёл итоги встречи и рассказал о дальнейших задачах.

Сборная Италии globallookpress.com

«Мы должны были сыграть лучше.  Пытались забить второй гол, но, когда Норвегия сравняла счёт, мы стали хрупкими.  Такое не должно происходить.  В таких эпизодах надо сохранять компактность.

Теперь нужно дождаться жеребьёвки стыковых матчей и сыграть в марте иначе, с решимостью.  А то, что было сегодня — это не наш истинный уровень», — приводит слова Локателли пресс-служба УЕФА.