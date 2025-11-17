Форвард московского «Локомотива» Николай Комличенко подвёл итоги выступления команды в первом круге Мир РПЛ сезона-2025/26. По его словам, железнодорожники могли показать более убедительные результаты и упустили несколько обязательных побед.

Николай Комличенко globallookpress.com

«Можно было намного лучше себя проявить. Три победы должны были забирать точно. Не суперудовлетворительно оценю результаты», — сказал Комличенко «Чемпионату».

После 15 туров «Локомотив» располагается на четвёртой строчке таблицы, имея в активе 30 очков. От лидирующего «Краснодара» команду отделяют три балла. Наставником москвичей является Михаил Галактионов.