Форвард московского «Локомотива» Николай Комличенко подвёл итоги выступления команды в первом круге Мир РПЛ сезона-2025/26.  По его словам, железнодорожники могли показать более убедительные результаты и упустили несколько обязательных побед.

Николай Комличенко
Николай Комличенко globallookpress.com

«Можно было намного лучше себя проявить.  Три победы должны были забирать точно.  Не суперудовлетворительно оценю результаты», — сказал Комличенко «Чемпионату».

После 15 туров «Локомотив» располагается на четвёртой строчке таблицы, имея в активе 30 очков.  От лидирующего «Краснодара» команду отделяют три балла.  Наставником москвичей является Михаил Галактионов.