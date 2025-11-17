Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал возможное влияние отставки Деяна Станковича на «Спартак» перед столичным дерби, которое пройдет 22 ноября в 16-м туре Российской Премьер-лиги.

Матвей Кисляк globallookpress.com

«Надо у них спрашивать, как смена тренера повлияет. На нас это не влияет, есть свои задачи. Не важно, что там у соперника. Матч особенный, но подготовка такая же, как и к обычному. Стараемся абстрагироваться», — рассказал Кисляк в интервью «Чемпионату».

На данный момент ЦСКА занимает второе место в РПЛ после 15 туров, имея 33 очка при десяти победах, трех ничьих и двух поражениях, с общей разницей мячей 26-13.