Центральный защитник ЦСКА и сборной России Матвей Лукин прокомментировал товарищескую игру с Чили (0:2) и назвал поражение незаслуженным.

Матвей Лукин
Матвей Лукин globallookpress.com

«Не получился результат.  Две ошибки, которые мы допустили, нас за это наказали, потому что команда квалифицированная.  Я считаю, что играли очень неплохо, первым номером.  Создали много моментов, но свое не забили и ненужное пропустили.

Жесткая игра сборной Чили?  Мы догадывались, что они будут так играть.  Думаю, что мы в этом не уступали.  Обидно проигрывать.  Считаю, что мы не заслужили поражения.  Сделаем работу над ошибками.  В следующем году покажем свой лучший футбол и не будем допускать такие ошибки», — сказал Лукин после матча «СЭ».

21-летний Лукин вышел в стартовом составе и отыграл 87 минут.  Всего он провел 4 матча за национальную команду.