«Барселона» намерена найти забивного центрального нападающего на замену Роберту Левандовскому и готова потраться на него в случае необходимости.

Роберт Левандовский globallookpress.com

Контракт 37-летнего поляка истекает по окончании сезона и пока каталонский клуб не собирается его продлевать.

По данным Mundo Deportivo, «Барселона» раздумывает над приобретением Хулиана Альвареса из «Атлетико», Харри Кейна из «Баварии», Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд и Виктора Осимхена из «Галатасарая».

Также имеется более дешевый вариант в виде Карла Этта-Эйонга из «Леванте», который очень сильно смотрится в этом сезоне.