Бывший футболист петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался об игре Алексея Миранчука в составе «Атланты Юнайтед».

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Прогресс безусловно есть — в понимании игры, в опыте, всё равно он становится старше. Сказать, что он в плане футбола выиграл от перехода в "Атланту", — точно нет. Мне довелось в этом году посетить матч Леши в США, увидеть весь антураж. На самом деле, МЛС даже уступает чемпионату России», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Ранее была информация, что Миранчук может покинуть «Атланту Юнайтед» уже во время зимнего трансферного окна.