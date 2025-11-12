Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов выделить главному тренеру Антонио Конте 50 млн евро на зимную трансферную кампанию, сообщает Sportmediaset.
Два дня назад, 10 ноября, появилась информация, что 56-летний Конте готов уйти из стана неаполитанцев из-за разногласий с руководством клуба. Позже состоялась его встреча с Де Лаурентисом.
Причиной недовольства Конте стало то, он «не способен передавать свою энергию» футболистам и многочисленные травмы лидеров.
Сейчас «Наполи» с 22 очками идет 4-м в Серии А. В прошлом году команда завоевала скудеттто. Конте работает тут с лета 2024 года.