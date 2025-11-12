Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис готов выделить главному тренеру Антонио Конте 50 млн евро на зимную трансферную кампанию, сообщает Sportmediaset.

Антонио Конте globallookpress.com

Два дня назад, 10 ноября, появилась информация, что 56-летний Конте готов уйти из стана неаполитанцев из-за разногласий с руководством клуба. Позже состоялась его встреча с Де Лаурентисом.

Причиной недовольства Конте стало то, он «не способен передавать свою энергию» футболистам и многочисленные травмы лидеров.

Сейчас «Наполи» с 22 очками идет 4-м в Серии А. В прошлом году команда завоевала скудеттто. Конте работает тут с лета 2024 года.