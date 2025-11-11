«Милан» планирует продлить контракт с полузащитником Лукой Модричем, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Лука Модрич globallookpress.com

Руководство клуба высоко оценивает вклад хорватского ветерана в игровой процесс команды. Россонери намерены предложить Модричу продление контракта еще на один сезон, однако окончательное решение будет принято не раньше весны 2026 года.

40-летний футболист присоединился к «Милану» прошлым летом на правах свободного агента с контрактом до конца сезона-2025/26. За это время он сыграл в Серии А 11 матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.