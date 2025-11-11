Главный тренер грозненского «Ахмата»﻿ Станислав Черчесов назвал лучшие команды Российской Премьер-лиги по итогам первой части сезона 2025/26.

Станислав Черчесов globallookpress.com

«Нравится могут все. В спорте лучший тот, кто на первом месте. Сейчас это Краснодар и ЦСКА — молодцы. Я всегда жду большего от своей команды. А на других мне зачем смотреть? "﻿ — приводит слова Черчесова 'Матч ТВ'.

Сейчас 'Краснодар' и ЦСКА занимают первое и второе места в турнирной таблице соответственно, набрав по 33 очка. 'Зенит' с 30 очками идет третьим, а 'Локомотив' также имеет 30 баллов, замыкая четверку лидеров чемпионата