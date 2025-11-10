Защитник махачкалинского «Динамо» Джемал Табидзе прокомментировал поражение в домашнем матче 15-го тура РПЛ поражение ЦСКА со счетом 0:1.

Джемал Табидзе globallookpress.com

«Считаю, мы точно заслужили ничью в матче против ЦСКА. ЦСКА — хорошая команда, но не сказал бы, что они чем‑то удивили. Мы готовы были к игре против них, разбирали их игру. Армейцы ничего такого не показали, игра была равная во всех аспектах»﻿, — сказал Табидзе «Матч ТВ».

«Динамо» с 14 очками занимает 12 место в турнирной таблице. Следующий матч махачкалинская команда проведет 23 ноября на выезде с московским «Динамо».