Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман поделился мнением о неудачной игре полузащитника «Ливерпуля» и национальной команды Флориана Вирца на старте нынешнего сезона.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Я всегда разговариваю с Фло, независимо от его ситуации. Ситуация в его клубе очень сложная. В прошлом году они выиграли Премьер-лигу и играли в очень привлекательный футбол. В этом году несколько игроков покинули клуб, и они вложили много денег в новых игроков. Таким образом, общая расстановка сил очень сложная — каждый из пяти атакующих игроков хочет быть "звездой", и эта ситуация не облегчает задачу Фло, потому что весь клуб не так стабилен, как в прошлом сезоне.

Я смотрел игру против "Сити" (0:3), и они были худшей командой по итогам 90 минут. Фло нелегко проявить себя в такой ситуации. Мы видим, что многие игроки испытывают трудности, переходя в другой клуб, где произошло много перемен. В конечном счете, я не могу повлиять на его игру в "Ливерпуле". Я могу влиять только на то, что он делает здесь.

Думаю, в октябре он сделал шаги в правильном направлении. Мы все знаем, на что он способен, это нормально — иметь спад формы. Мы поможем ему сохранить ясную голову», — сказал Нагельсман Bayern & Germany.

В нынешнем сезоне Вирц провел за «Ливерпуль» 16 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.