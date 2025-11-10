Тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов высказался о конкуренции Матвея Сафонова и Люки Шевалье в «ПСЖ».

Виталий Кафанов globallookpress.com

«Чем Шевалье лучше? Я думаю, он не лучше. Когда дойдет время и дадут шанс Матвею… Хочется, чтобы ему дали сыграть два‑три матча, чтобы он почувствовал игровой ритм. Тогда он встанет в ворота надолго. Матвей впервые оказался в ситуации, что он не играет. Она для него непривычна, он всегда был первым. Он должен пройти через эту ситуацию и стать сильнее», — приводит слова Кафанова «Матч ТВ».

Напомним, что Сафонов в текущем сезоне не выходил на поле ни в одном матче.