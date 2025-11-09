Бывший хавбек лондонского «Арсенала» Сеск Фабрегас считает, что этом году «канониры» действительно собрали сильную команду, которая созрела для побед.

«Отличный ход Микеля Артеты, который выдвинул Мерино вперед, он действительно хорошо играет в атаке. Эта команда очень хорошо обороняется. В этом году они сделали качественный скачок в физической форме. Это многое говорит о прочности этой команды.

Они голодны в атаке, у них есть у них есть голы, качество, талант. Возможно, "Арсенал" больше сосредоточен на стабильности, контратаках или стандартных положениях.

Сейчас у них исключительная команда. Будем надеяться, что этот год будет для них удачным. Команда очень хорошо подготовлена, чтобы справится со многими турнирами в этом году. Я вижу очень структурированную команду с опытом и высоким уровнем мастерства.

Они очень хорошо укрепились. Мартин Эдегор сейчас отсутствует, но есть Эберечи Эзе. Кристиан Москера в защите, Пьеро Инкапье и Риккардо Калафьори, который возвращается к хорошей форме. Постепенно я вижу команду, способную произвести фурор», — сказал Фабрегас в интервью RSI Sport.

После 11 туров «Арсенал» уверенно лидирует в таблице Серии А с 26 очками, вторым идет «Челси» (20).