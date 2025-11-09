Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам заявил, что не планирует вызывать в национальную команду 39-летнего нападающего Оливье Жиру, который летом объявил о завершении карьеры в сборной.

Оливье Жиру
Оливье Жиру globallookpress.com

«Он ясно дал это понять.  Даже если бы он добавил слова: никогда не говори никогда.  Если случится массовая эпидемия травм, пока он остается в форме и играет, мне придется делать выбор.  Сейчас я не задаю себе этот вопрос и надеюсь, никогда не задам»,﻿ — заявил Дешам в интервью RMC Sport.

Оливье Жиру является лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, забившим 57 голов.  В составе национальной команды форвард становился чемпионом мира и обладателем кубка Лиги Наций.