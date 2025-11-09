9 ноября в Калининграде на «РосТех Арене» «Балтика» примет «Краснодар». Поединок начнется в 19:45 мск.

«Краснодар» ведет борьбу за лидерство с ЦСКА и «Зенитом». Команда исправно побеждала в последних турах. Но теперь на пути «быков» встала «Балтика», которая в нынешнем сезоне не единожды доказала, что обыграть ее не так уж и легко. Если «Краснодар» занимает 2-е место, то «Балтика» является четвертой командой турнира с возможностью повышения в топ-3.

«Балтика» в прошлом туре победила «Ахмат» и продлила серию в РПЛ до четырех поединков. «Краснодар» выиграл у «Спартака», благодаря чему достиг отметки в 7 побед подряд с учетом всех турниров.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.

Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 3.20 и 2.38.

Искусственный интеллект сделал смелый прогноз, предсказал победу «Балтики» со счетом 2:1, при этом калининградцы выиграли лишь один раз за всю историю в далеком 2009 году.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Балтика» — «Краснодар» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.