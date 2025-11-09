9 ноября в Калининграде на «РосТех Арене» «Балтика» примет «Краснодар». Поединок начнется в 19:45 мск.
«Краснодар» ведет борьбу за лидерство с ЦСКА и «Зенитом». Команда исправно побеждала в последних турах. Но теперь на пути «быков» встала «Балтика», которая в нынешнем сезоне не единожды доказала, что обыграть ее не так уж и легко. Если «Краснодар» занимает 2-е место, то «Балтика» является четвертой командой турнира с возможностью повышения в топ-3.
«Балтика» в прошлом туре победила «Ахмат» и продлила серию в РПЛ до четырех поединков. «Краснодар» выиграл у «Спартака», благодаря чему достиг отметки в 7 побед подряд с учетом всех турниров.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.05.
- Букмекеры оценивают шансы команд коэффициентами 3.20 и 2.38.
- Искусственный интеллект сделал смелый прогноз, предсказал победу «Балтики» со счетом 2:1, при этом калининградцы выиграли лишь один раз за всю историю в далеком 2009 году.
Трансляция матча
