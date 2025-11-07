В РФС назначили арбитров на матчи 15-го тура чемпионата России сезона-2025/2026. Игры пройдут с 8 по 9 ноября.
8 ноября (суббота)
«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников.
«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Кирилл Левников.
«Пари НН» — «Рубин»: судья — Антон Фролов.
«Сочи» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков.
9 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.
«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок.
«Ахмат» — «Спартак»: судья — Артём Чистяков.
«Балтика» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой.