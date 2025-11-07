В РФС назначили арбитров на матчи 15-го тура чемпионата России сезона-2025/2026.  Игры пройдут с 8 по 9 ноября.

8 ноября (суббота)

«Динамо» Москва — «Акрон»: судья — Владислав Целовальников.

«Динамо» Махачкала — ЦСКА: судья — Кирилл Левников.

«Пари НН» — «Рубин»: судья — Антон Фролов.

«Сочи» — «Ростов»: судья — Ранэль Зияков.

9 ноября (воскресенье)

«Крылья Советов» — «Зенит»: судья — Сергей Карасев.

«Локомотив» — «Оренбург»: судья — Сергей Цыганок.

«Ахмат» — «Спартак»: судья — Артём Чистяков.

«Балтика» — «Краснодар»: судья — Алексей Сухой.