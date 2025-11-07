В РФС назначили арбитров на матчи 15-го тура чемпионата России сезона-2025/2026. Игры пройдут с 8 по 9 ноября.

2.00

Прогнозы•Завтра 17:00 «КАМАЗ» — «Волга» Ульяновск. Прогноз и ставка «КАМАЗ» переедет «Волгу»

Футбол•Сегодня 00:34 «Спартак» выдал лучший матч осени в дерби против «Локо»! Но Станкович всё ещё нервничает

Футбол•Вчера 21:36 «Спартак» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча Кубка России

Футбол•05/11/2025 07:00 Падение «Крыльев Советов»: отставка Магомеда Адиева неминуема?

Футбол•04/11/2025 08:02 Николай Писарев: Сегодня «Краснодар» — главный претендент на «золото»

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 14:49 Итоги тура ЛЧ: непробиваемый «Арсенал», яркая «Бавария» и нулевые «Аякс» и «Бенфика»

Футбол•Сегодня 11:44 Лига чемпионов под властью АПЛ: временный триумф или начало новой эры?

Футбол•Вчера 16:28 От Даумана до Ямаля: десять самых юных игроков в истории Лиги чемпионов

Футбол•Вчера 17:11 Испытание характером: как Родри может вернуть форму уровня «Золотого мяча»

Футбол•Вчера 14:05 От инстинктов к алгоритмам: как эволюция футбола добралась и до вратарей

Выбор читателей

Футбол•01/11/2025 12:13 Семь столпов Аморима: без них уже невозможно представить «Манчестер Юнайтед»

Футбол•01/11/2025 14:45 Хаби Алонсо меняет правила: лидеры и жертвы новой эпохи «Реала»

Футбол•02/11/2025 23:16 «Краснодар» чуть не подарил ничью «Спартаку»: чемпиону пришлось отбиваться после двух удалений

Футбол•03/11/2025 23:17 Трансферный дайджест. 27 октября — 3 ноября

Футбол•05/11/2025 01:07 Куртуа не смог спасти «Реал»: «Ливерпуль» возвращает уверенность в Лиге Чемпионов

Самое интересное

Футбол•13/10/2025 11:45 Протест ради результата. Как немецкие болельщики отменили футбол по понедельникам

Футбол•11/10/2025 16:38 У Месси появился достойный наследник. Аргентина может спать спокойно

Футбол•10/10/2025 16:06 Эффект после «Юнайтед»: как Хёйлунн, Рашфорд и другие засияли вдали от Манчестера

Футбол•10/10/2025 12:48 Последний вздох Суперлиги: как УЕФА окончательно добил дерзкий проект