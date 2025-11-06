В поединке третьего тура общего этапа Лиги конференции «Шахтер» победил «Брейдаблик» со счетом 2:0.

Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Артем Бондаренко и Кауа Элиас.

Результат матча Шахтёр Д Донецк 2:0 Брейдаблик Лига конференций. Этап лиги 1:0 Артем Бондаренко 28' 2:0 Кауан Элиас 66' Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Валерий Бондарь, Ираклий Азаров, Егор Назарина, Артем Бондаренко, Кауан Элиас, Lucas dos Santos Ferreira, Isaque Isaque, Luca Luca Meirelles ( Марьян Швед 78' ) Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Давид Ингварссон ( Виктор Карл Эйнарссон 64' ), Хёскульдур Гюннлёйхссон ( Кристинн Стейндорссон 70' ), Кристинн Йонссон, Виктор Эрн Маргейрссон, Асгейр Хельги Оррасон, Вальгейр Вальгейрссон, Аугуст Орри Торстейнссон, Антон Лойи Лудвикссон ( Габриел Снайр Халлссон 78' ), Thorleifur Ulfarsson ( Арон Бьяднасон 65' ), Arnor Jonsson ( Оули Оумарссон 64' ) Жёлтая карточка: Виктор Карл Эйнарссон 65' (Брейдаблик)

Статистика матча 4 Удары в створ 0 7 Удары мимо 4 74 Владение мячом 26 8 Угловые удары 2 3 Офсайды 0 7 Фолы 8

Теперь в активе «Шахтера» шесть очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Брейдаблика» одно очко и 31-я строчка.

В параллельной встрече «Целе» на своем поле выиграл у «Легии» со счетом 2:1.

На голы Никиты Иосифова и Жана Карничника гости ответили забитым мячом Кацпера Урбаньского.

У «Целе» теперь девять очков и второе место в турнирной таблице, «Легия» с 3 баллами на 21-й позиции.

И, наконец, «Спарта» и «Ракув» сыграли вничью. Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.

В активе «Спарты» теперь 4 очка и 11-е место, «Ракув» (5) — девятый.