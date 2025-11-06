В поединке третьего тура общего этапа Лиги конференции «Шахтер» победил «Брейдаблик» со счетом 2:0.
Забитыми мячами в этой игре смогли отметиться Артем Бондаренко и Кауа Элиас.
Результат матча
Шахтёр ДДонецк2:0БрейдабликЛига конференций. Этап лиги
1:0 Артем Бондаренко 28' 2:0 Кауан Элиас 66'
Шахтёр Д: Дмитрий Ризнык, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Валерий Бондарь, Ираклий Азаров, Егор Назарина, Артем Бондаренко, Кауан Элиас, Lucas dos Santos Ferreira, Isaque Isaque, Luca Luca Meirelles (Марьян Швед 78')
Брейдаблик: Антон Ари Эйнарссон, Давид Ингварссон (Виктор Карл Эйнарссон 64'), Хёскульдур Гюннлёйхссон (Кристинн Стейндорссон 70'), Кристинн Йонссон, Виктор Эрн Маргейрссон, Асгейр Хельги Оррасон, Вальгейр Вальгейрссон, Аугуст Орри Торстейнссон, Антон Лойи Лудвикссон (Габриел Снайр Халлссон 78'), Thorleifur Ulfarsson (Арон Бьяднасон 65'), Arnor Jonsson (Оули Оумарссон 64')
Жёлтая карточка: Виктор Карл Эйнарссон 65' (Брейдаблик)
Теперь в активе «Шахтера» шесть очков и седьмое место в турнирной таблице. У «Брейдаблика» одно очко и 31-я строчка.
В параллельной встрече «Целе» на своем поле выиграл у «Легии» со счетом 2:1.
На голы Никиты Иосифова и Жана Карничника гости ответили забитым мячом Кацпера Урбаньского.
У «Целе» теперь девять очков и второе место в турнирной таблице, «Легия» с 3 баллами на 21-й позиции.
И, наконец, «Спарта» и «Ракув» сыграли вничью. Команды так и не поразили ворота друг друга — 0:0.
В активе «Спарты» теперь 4 очка и 11-е место, «Ракув» (5) — девятый.