«Рома» будет злой после поражения от «Милана», эту злость команда Гасперини может использовать во благо. «Рейнджерс» выглядит кошмарно, одному из главных клубов Шотландии нужно исправлять ситуацию, для этого в клуб пришёл Дэни Рель. В 23:00 по мск начнётся матч ЛЕ. За ходом встречи можно следить в нашей онлайн-трансляции.

47' Суле мог убегать после отбора мяча, но Джига плотнее сыграл чем в первом тайме и накрыл его защитник. Тут же своим отбором накрывают гостей парни в синих рубашках, сначала Шермити пробил в Эрмосо, а вторым темпом Раскин выискивал кого-то в центре, прицелился и пробил рядом с девяткой. Опасно начали второй тайм игроки «Рейнджерс».

46' Тут же Осгор попадает в офсайд, а этот игрок был удалён в прошлом матче, в главном дерби Шотландии.

46' Начинаем второй тайм, ожидаем более мощную вторую часть игры, выходит Тело Осгор вместо Джейдона Мегомы, сразу меняет одного игрока после перерыва Рель.

45+1' На этой ноте завершаем первый тайм, два мяча залетели в ворота Батланда, а «Рома» кажется вернулась на свой уровень игры.

45' Гассама снова момент за счёт своей энергии мог создать, но Эрмосо с Цимикасом разобрались с ним, тут же начали атаку, Довбик теперь спокойно принимает мяч, а Суле пробил после ложного замаха мимо ворот, но рядом со штангой.

43' Суле теперь в отместку фолит на Джиге, в типичной манере Гасперини обороняются римляне, плотно тремя игроками выжимают игроков в синей форме и всё время в прессинге находятся.

41' Раскин ошибается в передаче, снова высоко прессингует «Рома», Суле на Добвика отдаёт, Артём решил далеко не бежать, сделал несколько шагов и пробил в Суттара, доработал защитник за своими партнёрами. Мяч ушёл на угловой.

38' Гассама, Гассамаааа! Дерзко повёл себя и заводит своей активностью команду, казалось, что мяч потеряет игрок, но зацепился ногой за него и продлил себе на ход мяч, вошёл в штрафную, отдал передачу на Мегома, а Мур после отскока попал в подкатившегося Манчини.

36' ГОООООООООООООООООООООООООООЛ! Защитники «Ромы» организовали гол, Манчини на позиции крайнего защитника нашёл в центре поля Довбика, Артём изящно подработал мяч, на ложном замахе послал передачу на Пеллегрини, а воспитанник клуба мягко катнул мяч в правый угол в касание.

34' Ндика слегка переборщил в отбое Шермити и подтолкнув игрока получает штрафной.

33' Суле пытаются выключить игроки в синей форме, жёстко против него играют, но вингер поднимается с газона и организует передачу на Эль-Айнауи, а дальше техника подвела игрока «Ромы», передача не прошла в центр где был Довбик.

32' Аут в пользу «Ромы» после прохода Мура, а Мегома взял мяч в руки в пределах поля, за это можно было получить жёлтую, но мяч ушёл в аут раньше.

31' Манчини ошибается при приёме мяча, хотя запрашивал передачу от Свилара, но Раскин накрыл рослого защитника и не смог вырезать передачу на Чермити.

29' Мегома нарушает правила. Штрафной зарабатывает Соуле. На чужой половине поля был совершён фол, а теперь Суле будет подавать, но выбрал короткий розыгрыш на Челика, длинная передача в штрафную, череда скидок и удар нанёс Кристанте мимо ворот.

26' Тавернье снова искал в штрафной игрков в синей форме, однако мяч укатился на угловой. Угловой снова не поучился никого рядом с мячом и не было, защитники «Ромы» выпнули мяч из штрафной.

24' А вот и быстрая атака от шотландцев, Гассама резко отдал передачу, будто и не ожидал никто, поэтому в аут улетел мяч. А в прошлом матче с чешской «Викторией», «Рома» пропустила две быстрые атаки и получила два мяча в свои ворота.

22' Угловой получился не голевым, пробил по воротам Эрмос мимо, активно начал игру защитник, замечен в каждом углу поля, а подавал Лоренцо Пеллегрини.

21' Суле получил мяч на фланге после длинной передачи, сместился в центр и поступил по-простому, как нашёл момент для удара тут же и пробил. Мяч отбивает Батланд, и он уходит на угловой.

20' Прошла первая половина тайма, «Рома» забила и играет в типичной манере в такой ситуации — от обороны. Теперь только Довбик мчится в прессинг, а «Рейнджерс» изредка огрызаются.

18' Чермити снова получает длинную передачу, теперь после ппередачи Байрона, на этот раз Эрмосо сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

15' Тавернье с Муром пытаются создать опасные моменты, но пока что и партнёры не помогают, и «Рома» очень активно душит. Зато находит длинную передачу центральный защитник Суттар, ошибся Эрмоссо, хотел выпнуть мяч куда подальше, но попал по ноге своего партнёра, а Чермити пробил мимо ворот и мимо всего.

12' ГООООООООООООООООООЛ! СУЛЕЕЕЕЕЕЕЕ! Замыкает головой на дальней штанге после выигранной верховой борьбы одним из защитников, получил Матиас скидку и пробил точно в угол. «Рома» забивает и теперь игра пойдёт куда быстрее.

11' Манчини очень высоко прессингует и перекрывает успешно бровку, а теперь стандарт в исполнении игроков «Ромы», после неудачного прострела, а это очень опасно.

09' Эрмосо слегка подтолкнул Гассама и заработал штрафной. Тавернье разыграл с Гассама штрафной, но по итогу мяч вылетел в аут, а «Рома» заработала свободный, после отбора мяча Баррона.

07' Челик получает по ногам, на нём нарушил правила Раскин. Пока что много единоборств мы наблюдаем от команд, немного опасных моментов и много игры в центре поля.

05' Манчини получил по ногам, очень высоко располагается игрок, и в своей излюбленной итальянкой манере показывал своё недовольство арбитру. После штрафного мяч ушёл на угловой.

04' Гассама двигался к воротам «волков», попал под плотный прессинг от Эрмосо и заплёл ему ноги защитник, а арбитр не отреагировал на момент после потери мяча.

03' Мур в штрафную подаёт низом, Ндика вынес мяч из штрафной, затем в центре Баррон сыграл в стык с Эль-Айнауи и забрал мяч.

02' Манчини забегает в офсайд, активно поддержал атаку по флангу, сам же её и начал, и пошёл за спину защитников, где оказался вне игры.

01' Челик первым касанием отдаёт передачу на Чермити, он не перешёл в «Рому», просто защитник ошибся при передаче, но успел Н'Дика сориентироваться. Свилар просто выпнул мяч куда подальше.

01' Поехали! Чего ждать нам от игры команд это загадка, а значит будем ждать и сюрпризов от двух звёздных команд.

До матча

22:57 Команды выходят на поле и после гимна Лиги Европы начнётся матч. А для вас, текстовую трансляцию будет вести Владислав Зотов.

22:55 Остаётся совсем ничего до начала еврокубковой встречи, а команды проведут матч на стадионе «Айрбокс», вместимость арены — 50 817 зрителей. Болельщики подготовили шикарное представление для своей команды, огромный рыцарь вознёсся над трибунами местной арены.

22:50 Капитан Римлян Джанлука Манчини высказался насчёт поражения от «Милана»: «Единственным разочарованием стал результат,но то, чего мы добилисьи то, что мы делали с этой убежденностью, с этой силой на протяжении всей игры, дает нам уверенность работать в следующих матчах, еще лучше осознавая, что мы делаем. »

22:45 Матч обслужит судейская бригада, в поле судьи из Дании, а на ВАР судьи из Франции и Бельгии. Вашему вниманию, представляем судей сегодняшней встречи: рефери — Мортен Крог; ассистенты рефери — Деннис Расмуссен, стеффен Брамсен; четвертый рефери — Мадс Кристофферсен; судьи ВАР — Брам ван Дриске, Вилли Делажо

Стартовые составы

«Рейнджерс»: Батленд; Тавернье, Джига, Суттар; Ааронс, Баррон, Раскин, Мегома; Мур, Шермити, Гассама

«Рома»: Свилар; Манчини, Н’Дика, Эрмосо; Челик, Эль Айнауи, Кристанте, Цимикас; Суле, Пеллегрини; Довбик

«Рейнджерс»

Некогда грозный клуб из Шотландии движется на четвёртом месте в национальном чемпионате. Всего лишь три победы имеют подопечные Дэни Рель, но его заслуги в этом нет, он присоединился недавно к клубу. Команда идёт на 10 строчке среди команд своего чемпионата по забитым мячам.

«Рома» будет биться сегодня до конца, что точно не на руку команде с новым тренером. В рамках ЛЕ шотландцы проиграли «Генку» в первом матче, где красную получил Дьоманде, а бельгийцы их пожалели, не забив с пенальти. Второй матч был против «Штурма» и закончился он со счётом — 1:2. В последней встрече норвежский «Бранн» устроил праздник голов трижды поразив ворота шотландцев.

«Рома»

Для «Ромы» это отличный шанс оправиться после неудовлетворительных результатов в ЛЕ. «Рома» до сих пор считается фаворитом в чемпионате, два прошлых матча они проиграли, кажется череда неудач настигла команду Гасперини, сначала три подряд пенальти не реализовали в матче с «Лилем» (0:1), а затем было поражение от «Виктории» (1:2).

Дибала, один из главных игроков при создании моментов у «волков», пропустит встречу из-за дискомфорта, также в матче будет отсутствовать Фергюссон и Анхелиньо. Гасперини высказался в отношение тренера «Рейнджерс» перед матчем: «Мы ожидаем очень сложного матча с точки зрения атлетизма».

