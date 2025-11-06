Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России.

Валерий Непомнящий
Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Как обычно я всегда говорю, "Спартак" — фаворит.  По моему мнению, у "Спартака" абсолютно конкурентный состав со всеми командами.  Он по качеству игроков не уступает никому.  Другое дело — вопрос психологии и эмоций.  Но когда мы говорим о "Спартаке", думаю, нужно говорить и о "Локомотиве".

Как я вижу по работе Галактионова, они не разделяют чемпионат и Кубок.  Для них завоевание титулов — это всегда очень важно. "Локомотив" — серьёзная фигура для "Спартака", это серьёзное противостояние.  Хотя считаю, что "Спартак" — фаворит», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Команды сойдутся между собой сегодня, 6 ноября.  Начало матча запланировано на 19:30 мск.