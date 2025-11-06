Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о предстоящем матче «Спартак» — «Локомотив» в Кубке России.

Валерий Непомнящий globallookpress.com

«Как обычно я всегда говорю, "Спартак" — фаворит. По моему мнению, у "Спартака" абсолютно конкурентный состав со всеми командами. Он по качеству игроков не уступает никому. Другое дело — вопрос психологии и эмоций. Но когда мы говорим о "Спартаке", думаю, нужно говорить и о "Локомотиве".

Как я вижу по работе Галактионова, они не разделяют чемпионат и Кубок. Для них завоевание титулов — это всегда очень важно. "Локомотив" — серьёзная фигура для "Спартака", это серьёзное противостояние. Хотя считаю, что "Спартак" — фаворит», — цитирует Непомнящего «Чемпионат».

Команды сойдутся между собой сегодня, 6 ноября. Начало матча запланировано на 19:30 мск.