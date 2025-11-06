Наставник миланского «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Кайратом» в матче Лиги чемпионов. Итальянский клуб одержал победу со счетом 2:1.

Кристиан Киву globallookpress.com

«Мы могли бы играть получше, но три очка есть — и это важнее всего. Хотели иметь сейчас 12 очков и этого добились. Глядя на наше положение в таблице, принимаю его таким, как есть. В Лиге чемпионов всегда тяжело.

Работаю над тем, чтобы как можно лучше мотивировать своих игроков. Порой мы несколько торопились, когда могли бы сыграть лучше. Но затем всё сделали хорошо, забив и победив», — приводит слова Киву официальный сайт УЕФА.