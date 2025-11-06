Завершились три встречи 3-го тура Лиги конференций

«АЕК» Ларнака и «Абердин» голов не забили — 0:0.

За 90 минут ни одна из команд не смогла отличиться забитыми мячами.

Киприоты с 7 баллами опустились на 4-е место в таблице, «Абердин» с 1 баллом поднялся на 32-ю позицию.

Афинский «АЕК» спасся от поражения в матче с «Шемрок Роверс» — 1:1.

Первый гол в матче забил Грэм Берк, реализовавший пенальти на 21-й минуте. На 86-й минуте Лука Йович восстановил равенство в счете, реализовав пенальти.

Афиняне с 4 баллами опустились на 17-е место, на счету «Шемрока» те же 3 очка и 24-я позиция.

«КуПС» одержал победу над братиславским «Слованом» — 3:1.

На гол Нино Марцелли на 3-й минуте действующие чемпионы Финляндии ответили голами Клинтона Антви (48'), Петтери Пеннанена (48') и Яакко Оксанена (81')

«КуПС» с 5 очками поднялся на 8-е место в таблице, «Слован» пока без набранных очков располагается на 33-й строчке.