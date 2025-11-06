Бывший капитан «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин назвал команды, которые будут претендовать на победу в российской Премьер-лиге.

Андрей Аршавин globallookpress.com

«Сейчас "Зенит" выправил турнирное положение, наверное, удалось найти тот пазл, который может давать оптимальный результат без чистого нападающего. Но это те реалии состава, которые есть у "Зенита".

"Зенит" сейчас не фаворит, а лишь один из участников гонки, потому что не находится на первом месте.

Думаю, четыре команды, которые находятся вверху, и разыграют чемпионство», — сказал Аршавин «Матч ТВ»

После 14 матчей в чемпионате России лидером является «Краснодар» (32 очка), дальше за ним следом располагаются ЦСКА (30), «Зенит» (29), «Балтика» и «Локомотив» (по 27).